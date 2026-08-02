O Grupo Renault atingiu um marco histórico ao ultrapassar a produção de 1 milhão de automóveis com motorizações elétricas em França desde 2010, consolidando, assim, a sua posição como um dos principais protagonistas da transição energética no setor automóvel europeu.

A eletrificação tem sido, desde cedo, uma prioridade estratégica para o construtor, que anunciou, recentemente, um novo investimento de 13.000 milhões de euros no âmbito do plano quinquenal FutuREady. Este montante iguala o investimento realizado em 2021 e visa reforçar significativamente as operações de veículos elétricos no território francês.

Produção concentrada em França

Do total de 1 milhão de automóveis elétricos produzidos, cerca de 600.000 unidades foram fabricadas na Electricity, o polo industrial dedicado à mobilidade elétrica localizado no norte de França. Este “hub” integra diversas unidades especializadas e assume um papel central na estratégia de eletrificação do consórcio.

Ao longo dos anos, automóveis pioneiros como o Zoe e o Kangoo Z.E. abriram caminho à atual gama elétrica, que inclui propostas como o 5 E-Tech Elétrico, o 4 E-Tech Elétrico e a nova geração do Twingo, além dos comerciais Trafic Van E-Tech Elétrico e Master E-Tech Elétrico.

Rede industrial abrangente e integrada

A produção em França inclui fábricas em Douai, Maubeuge, Dieppe, Batilly e Sandouville. Estas unidades são apoiadas por centros de produção de componentes mecânicos em Cléon, Ruitz e Le Mans, bem como pela Flins Refactory, unidade dedicada à economia circular e à reutilização de materiais.

Este ecossistema industrial integrado permite otimizar processos, reduzir custos e acelerar o desenvolvimento de novos automóveis elétricos, reforçando, simultaneamente, a competitividade da indústria automóvel francesa.

Esta estratégia tem como objetivo “transformar a transição elétrica numa oportunidade industrial para a França e para os franceses”. Atualmente, o ecossistema ligado à produção elétrica do grupo emprega cerca de 39.000 pessoas em França, sustentando outros 35.000 postos de trabalho indiretos ao longo da cadeia de abastecimento.