A Land Rover prepara-se para encerrar a produção do Discovery Sport, movimento planeado ainda para 2026 que colocando ponto final na história de automóvel que soma mais de 11 anos de carreira. Já Range Rover Evoque e Range Rover Velar deverão continuar em produção, pelo menos no curto prazo.

Na informação da publicação britânica Autocar refere-se que o Discovery Sport ainda pode ser configurado no mercado do Reino Unido. No entanto, o modelo já foi removido dos configuradores oficiais da marca britânica em países como França, Alemanha e Espanha. Em Portugal, à data de redação deste artigo, o Sport Utility Vehicle (SUV) permanecia disponível no “website” nacional da Land Rover, com preços a partir de 64.684 €.

A confirmação chegou através de um porta-voz da Jaguar Land Rover, que explicou à mesma publicação: “A produção do Discovery Sport terminará em dezembro. A decisão está alinhada com os ciclos de vida normais dos nossos produtos. No âmbito desta transição, haverá uma cessação gradual da produção e a retirada do modelo de diversos mercados”.

O fim de vida do Discovery Sport coincide com a entrada em vigor das novas exigências do União Europeia (UE) ao abrigo do regulamento GSR2 (General Safety Regulation 2). Este conjunto de normas impõe a integração obrigatória de sistemas avançados de segurança, cuja implementação no modelo foi considerada inviável pela marca, atendendo à antiguidade da base técnica.

Comercialmente, o Discovery Sport atingiu o seu pico em 2016, ano em que registou cerca de 122.000 unidades vendidas a nível global. Desde então, a procura tem diminuído de forma acentuada. Em 2023, o volume representou menos de 10% desse valor, um fator determinante para a decisão de descontinuar o modelo.

Quanto ao futuro da gama, a continuidade do Evoque e do Velar parece assegurada para já. “Atualizámos o Evoque há cerca de dois anos e meio e lançámos novas edições no mercado. Existe um público fiel a estes modelos e não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo”, afirmou Martin Limpert, diretor da Range Rover.

Com o fim do Discovery Sport, a Land Rover prossegue a sua estratégia de renovação de portefólio, focando-se em modelos mais recentes e tecnologicamente alinhados com as exigências atuais do setor automóvel, nomeadamente em áreas como a eletrificação, a segurança e a conectividade.