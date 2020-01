IMSA: Recordar o ROAR

Pelas indicações que tivemos no ROAR Before the Rolex 24, que serve de ensaio geral para a mítica prova, temos motivos para sorrir.

Filipe Albuquerque está inserido numa equipa muito experiente (AXR), numa tripla de pilotos rapidíssima (Pipo Derani e Felipe Nasr) e com o Cadillac que já deu provas de ser a máquina a bater na pista da Florida, que conta com três vitórias consecutivas, nos três anos da regulamentação DPi. O #31 foi o melhor Cadillac na qualificação e esteve constantemente nos lugares da frente no teste. Joao Barbosa teve um ROAR mais discreto, mas é um dos pilotos mais bem sucedidos da história da prova (três vitórias) e tem consigo dois grandes nomes (Sebastien Bourdais e Loic Duval) que o ajudarão na luta pelo pódio. Tudo que não seja ver os nossos compatriotas a lutar pelos primeiros lugares será motivo de surpresa, nunca esquecendo que falamos de uma prova de resistência, com tudo o que isso implica.



A Mazda esteve muito forte no teste e conseguiu a pole no ROAR. Se a fiabilidade tiver sido aprimorada, poderemos ver os Mazda a dar luta aos Cadillac. Já no ano passado o cenário tinha sido idêntico, mas a falta de fiabilidade das máquinas da marca nipónica hipotecou qualquer hipótese de um bom resultado. A Acura começou mal o ROAR, mas mostrou que também tem de ser considerada favorita.



Nos GTLM o equilíbrio foi também nota dominante com os Porsche a parecerem ter algum ascendente, apesar da pole ter ficado para o Ferrari #62. O novo Corvette pareceu ter potencial para estar na luta logo na sua estreia e os BMW apresentaram alguns tempos interessantes, embora

sejam o pacote com performance menos forte deste lote.



Na classe LMP2 os carros mais fortes foram #52 da PR1 Mathiasen Motorsports e para o #81 da DragonSpeed USA . As duas máquinas foram-se sucedendo no topo da tabela, sendo que na qualificação foi mesmo o #52 a fazer o melhor registo. O carro #8 da Tower Motorsport by Starworks

também foi dos que mais perto andou dos melhores tempos.



Em GTD foram os Lamborghini a liderar a maioria das sessões com os Lexus a darem boa conta de si, mas os Acura, especialmente o de Álvaro Parente, mostrou que tem potencial para estar na luta pelas primeiras posições. O BoP penalizou sobremaneira a máquina do português, mas Parente tem experiência e talento para levar o seu NSX a bom porto e superar todas as surpresas que possam surgir. O Aston Martin #98 de Pedro Lamy fez apenas as três últimas sessões, mas as primeiras impressões

não foram más com Lamy a fazer o melhor registo do carro, que valeu o sétimo tempo na última sessão