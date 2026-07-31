Miguel Nunes (Skoda Fabia RS Rally2) é o novo líder do Rali da Madeira, aproveitando da melhor forma o contratempo de Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS Rally2), que sofreu um furo e caiu para o quarto lugar da geral. A mudança no topo da classificação altera protagonistas da luta pela liderança, com diferenças ainda relativamente curtas entre os principais candidatos.
Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) ascendeu ao terceiro lugar da geral e roda agora a 3,6s de João Silva, que se mantém na perseguição direta à liderança. As posições do pódio continuam em aberto, com a consistência a poder ser decisiva nas classificativas que se seguem.
Rúben Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2) ocupa a quinta posição da geral e, nas contas do CPR, ficou agora a 21,8s de Armindo Araújo, que lidera de forma isolada entre os concorrentes do campeonato, reforçando a sua candidatura a um resultado sólido nesta prova.
Miguel Caires (Skoda Fabia RS Rally2) é sexto classificado, mantendo-se na frente de Pedro Almeida (Toyota GR Yaris Rally2). Mais atrás, Ricardo Teodósio (Citroën C3 Rally2), Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2) e Hugo Lopes (Hyundai i20 Rally2) completam o top 10, numa classificação bastante disputada nas posições intermédias.
No CPR, a luta pelo pódio está ao rubro, com Ricardo Teodósio a apenas 2,2s de Pedro Almeida, enquanto Pedro Meireles segue a 7,2s, mantendo-se também na discussão pelos lugares cimeiros. Alexandre Camacho furou, perdeu mais de três minutos e terminaram aqui as suas esperanças – que já não eram muitas – de vencer o Rali da Madeira.
Já na 2RM do CPR, João Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) continua na frente, consolidando a sua posição na categoria e demonstrando um ritmo consistente ao longo da prova.
Filipe Freitas reduz atraso para Gil Freitas nos RGT
Filipe Freitas, aos comandos de um Porsche 991 GT3, foi o melhor nas segundas passagens por Santo da Serra e Palheiro Ferreiro, que compunham a terceira secção, e diminuiu para 4.1 segundos a sua desvantagem para Gil Freitas, que, ao volante de um Alpine A110 RGT+, tem estado na frente do agrupamento desde a prova especial de classificação de abertura. Paulo Mendes, num Porsche 992 GT3, é terceiro a grande distância dos pilotos que seguem à sua frente, enquanto Paulo Carvalheiro, noutro Porsche 991 GT3, é quarto após o abandono de Miguel Andrade.
FOTO Rali da Madeira