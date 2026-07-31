Elfyn Evans (Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1)) venceu a especial e subiu duas posições até ao terceiro lugar, após a caravana enfrentar um temporal repentino que marcou o troço, numa fase em que a chuva torrencial provocou grandes alterações na classificação geral e fortes dramas de visibilidade para os pilotos.

Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) subiu duas posições, para o quarto lugar, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) caiu para quinto, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), caiu quatro posições, para sétimo.

Na frente do rali, Ogier tem agora 3.3s de avanço para Pajari, com Evans… a 9.5s. Bendita chuva, do ponto de visa do galês, claro. E uma situação bem importante para as suas contas do campeonato se as coisas continuarem a correr-lhe bem nesta prova.

A ação arrancou com a chuva a fazer-se sentir e Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) foi o primeiro a enfrentar o piso molhado, rubricando o tempo de referência de 7:12.9, queixando-se da fraca visibilidade e da escuridão provocada pela trovoada. Logo depois, Takamoto Katsuta (Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1)) completou o troço 2.3s mais lento que o colega de equipa, alertando para as muitas surpresas e lombas escondidas.

As condições meteorológicas continuaram a piorar de forma drástica, com Sami Pajari (Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1)) a perder 4.4s face ao vencedor da especial devido à chuva torrencial que dificultava a visão nas secções mais rápidas. Sébastien Ogier (Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) surgiu de seguida e registou 7:19.4, perdendo 6.5s para Evans, mas mostrando-se satisfeito por ter andado a apenas dois segundos de Pajari num cenário adverso.

A tempestade intensificou-se ainda mais para os concorrentes seguintes. Oliver Solberg (Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1)) chegou ao final completamente encharcado devido a água que entrou pelo teto do carro, perdendo 55.6s e descrevendo a situação como inacreditável, com os óculos cheios de água. Thierry Neuville (Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1)) perdeu um minuto para a frente da corrida, destacando a extrema dificuldade de circular a duzentos quilómetros por hora com visibilidade praticamente nula.

O drama acentuou-se para Adrien Fourmaux (Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1)), que apanhou o pior momento do temporal e gastou mais 1m29.8s que o tempo de referência, caindo do terceiro para o sexto lugar da geral. Na mesma toada, Jon Armstrong (Jon Armstrong (Ford Puma Rally1)) gastou mais 1m28.4s e confessou que nos primeiros três quilómetros não conseguia ver absolutamente nada.

Por fim, com a chuva a abrandar ligeiramente, Mārtiņš Sesks (Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1)) perdeu 46.8s com o para-brisas embaciado, conseguindo ainda assim o quinto melhor tempo da especial e subindo ao sexto posto da geral, empurrando o infeliz Fourmaux para a sétima posição.