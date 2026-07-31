João Silva perdeu tempo significativo na segunda metade do dia do Rali da Madeira, após enfrentar problemas com o sistema de travagem que condicionaram o seu desempenho nas classificativas finais.

O piloto explicou que as dificuldades surgiram na sequência de um troço particularmente exigente: “Foi um dia muito difícil. Acabamos por agora na parte da tarde hipotecar bastante a nossa posição.” Segundo detalhou, o sobreaquecimento dos travões acabou por ter consequências prolongadas.

“O Tivemos um troço que sobreaqueceu bastante os travões, e depois não conseguimos recuperar os travões para esta última, ainda tentamos sangrar, mas não conseguimos recuperar o sistema todo”, referiu, acrescentando que foi forçado a alterar a abordagem na derradeira especial do dia. Sem confiança total no carro, João Silva optou por reduzir riscos: “tive que fazer um troço agora a gerir bastante para não cometer nenhum erro.”

Balanço negativo apesar de terminar o dia

No final, o piloto não escondeu a frustração pelo desfecho de uma jornada que comprometeu a sua posição na classificação geral: “Chegamos ao fim e claro que fica um pouco desgostoso deste dia, mas pronto, foram quatro troços mais ou menos e três mal.” Com o último dia ainda por disputar, João Silva mantém-se em prova, procurando recuperar competitividade após um dia marcado por contratempos técnicos.

FOTO Facebook João Silva/DSC Motorsport • ARC Sport 📸 ModeClick