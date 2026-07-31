Armindo Araújo termina o penúltimo dia do Rali da Madeira na segunda posição da geral e na liderança do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), mantendo uma abordagem ofensiva para as classificativas decisivas. “Bom, está a correr bem, mas nada está feito, né? Ainda falta o dia de amanhã, mas as coisas correram bastante bem.” O piloto destaca a consistência demonstrada ao longo do dia, sublinhando a eficácia do conjunto: “O nosso carro está muito fácil de guiar, as coisas estão a correr bem, o setup está ótimo. Os pneus da Michelin estão a trabalhar bem. Nós não cometemos nenhum erro durante todo o dia e, portanto, as coisas estão a sair”, disse em declarações à rádio Antena 3 Madeira

Liderança no CPR e segundo lugar à geral

O foco principal mantém-se no campeonato nacional, onde Araújo lidera entre os concorrentes inscritos, ao mesmo tempo que beneficia de uma posição forte na classificação absoluta: “Em termos de classificação, lideramos o CPR que é o nosso grande objetivo. Estamos em segundo lugar da geral, que é um bónus que nós estamos a ter aqui na Madeira. Mas ainda falta o dia de amanhã.”

Apesar da posição confortável no CPR, o piloto afasta qualquer abordagem conservadora para o derradeiro dia de prova, assumindo uma estratégia de ataque total: “Não, não vamos ter nenhum controle, nenhuma estratégia, vamos atacar como fizemos hoje, atacar em todos os troços até o último e vamos depois no final ver o que é que dá, mas não vamos baixar os braços nunca.” Com diferenças ainda curtas na frente da prova, o desfecho permanece em aberto, com Armindo Araújo a manter-se como um dos principais protagonistas na luta pela vitória.