Dakar: Robby Gordon foi o primeiro norte-americano a vencer uma etapa

Apesar de cumprir em 2005 a sua estreia absoluta na prova, Robby Gordon não precisou de mais do que seis quilómetros ao volante do Race-Touareg da equipa oficial Volkswagen para fazer história na caravana automóvel. Afinal, coube a ele a proeza de triunfar na especial inaugural, diante de mais de 200 mil espectadores espalhados em redor da praia de Castelldefels, no sul de Barcelona. Antigo vencedor das 24 Horas de Daytona na sua classe (quatro vezes consecutivas), Gordon tornou-se assim no primeiro americano a vencer uma etapa na categoria automóvel, depois de idêntica proeza cometida pelo compatriota Chuck Stearns nas duas rodas, quando somou seis triunfos em tiradas na década de 80. Razão afinal mais do que suficiente para que o pupilo da VW adjectivasse a sua estreia de “perfeita”. De resto, prometeu já “repetir este resultado mais vezes ao longo da prova”. Apesar de todo o espetáculo que foi Dando no Dakar nos anos seguintes, e das oito etapas ganhas, o único feito de grande relevo foi o pódio de 2009, na primeira edição sul-americana.