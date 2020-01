Africa Race 2020: Primeiro dia cheio de surpresas

Após um tranquilo cruzeiro mediterrâneo, a caravana do Africa Race desembarcou ontem em Tânger e logo os motores se começaram por ouvir.

Foi um dia marcado por uma pequena etapa especial de 23 km, sem muita dificuldade, mas que já marcou algumas diferenças.

Mas como René Metge, Diretor Desportivo do Africa Eco Race disse: “É no fim do baile que pagamos aos músicos”.

Isto significa que a corrida só começa ‘verdadeiramente’ a partir de amanhã (hoje) pois os concorrentes entrarão na verdadeira batalha com uma etapa de 329 km entre Tarda e Mhamid.

Sander Derikx (Can Am #278) foi o primeiro piloto a solo, sem navegador, a ganhar uma etapa especial. O holandês ficou na frente do Can Am da dupla francesa Benoit Fretin e Cédric Duple por 16 segundos e o último lugar do pódio foi para a equipa holandesa Ruud Vollebregt e Frederik Meijer.

O primeiro automóvel só surge um quinto, o Bowler do britânico Alex Cole. Uma boa surpresa, mas não é a única como o impressionante Ford Raptor T2 de Alexey Titov.

Nos Camiões, em 11º da geral, o Scania de Miklos Kovacas,que ficou na frente do russo da Gaz, Boleslav Levitskii.

Nas motos, venceu o italiano Alessandro Botturi dois minutos na frente da KTM do britânico Lyndon Poskitt.

Quanto aos portugueses, Fernando e Nuno Barreiros foram 14º da geral e segundos do T2. Nas Motos, João Rolo (KTM) terminou o dia em 24º