Dakar, Etapa 4: Stéphane Peterhansel toma a dianteira

À passagem do Km 108, a dupla Stéphane Peterhansel/Paulo Fiúza passou para a frente da corrida, com o piloto do Mini a liderar com oito segundos de avanço para outro Mini, o de Orlando Terranova.

Yazeed al Rajhi (Toyota) liderava no primeiro parcial, mas caiu para terceiro a 1m24s da frente.

Quarto posto para Nasser Al-Attiyah (Toyota) com o seu colega de equipa Giniel De Villiers (Toyota) logo a seguir, o mesmo sucedendo com outro piloto da Toyota, Bernhard Ten Brinke.

Mathieu Serradori (Buggy Century) é sétimo na frente de Carlos Sainz (Mini Buggy), que ao abrir o percurso está com mais dificuldades no dia de hoje.

Fernando Alonso, que realizou uma boa terceira etapa, ontem, está hoje um pouco atrasado. Após 108 km de especial, o piloto da Toyota já perdeu 8 minutos para Stéphane Peterhansel, sendo apenas 13º na tirada.

Tempos Online – CLIQUE AQUI