WRC, Jean Todt: “Vamos tomar medidas para assegurar a continuidade do Rali da Suécia”

O presidente da FIA, Jean Todt, esteve presente no parque de assistência do Rali da Suécia, segunda prova do Campeonato Mundial de Ralis. Falando ao Dirtfish, Todt agradeceu o esforço de todos para que o rali se realizasse e fez um aviso.

“Estou aqui para mostrar o meu agradecimento a todos os que se empenharam e fizeram possível correr o Rali da Suécia.”

“O Rali da Suécia, tal como está, tem de ser corrido em neve. Devíamos ter previsto isto há dois ou três anos. Já passámos um ano onde não havia tanta neve. Enfrentamos o aquecimento global no nosso planeta e sabendo isso devemos aprender com esta experiência. O importante é que o rali se realize e que isto não volte a acontecer.”

“Vamos certificar de que isso acontece e já discutimos com os organizadores e o promotor. Vamos tomar medidas para assegurar a continuidade do evento. Agora que já disse que isto não volta a acontecer, estou à espera de propostas.”