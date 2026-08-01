Sébastien Ogier veio a público prestar declarações após o violento acidente sofrido a par do navegador Julien Ingrassia durante a 17ª prova especial de classificação do Rali da Finlândia. Na sequência da forte pancada registada no troço, ambos os elementos da tripulação deslocaram-se a uma unidade hospitalar para exames médicos detalhados, ficando sob observação médica durante a noite a título puramente preventivo, apesar de se encontrarem bem de saúde.

Assumindo o desaire competitivo numa altura em que a participação decorria de forma extremamente positiva, o piloto francês lamentou o desfecho, destacando contudo o alívio por não existirem danos pessoais graves. Através de uma mensagem oficial, Sébastien Ogier sintetizou a situação: “Infelizmente saímos de estrada na PEC17 hoje. O Julien e eu fomos ambos para o hospital para alguns exames e ficaremos lá a pernoitar por precaução após o forte impacto. Mas ambos nos sentimos bem, o que é o mais importante.”

O campeão prosseguiu sublinhando que este não era de todo o resultado ambicionado para o fim de semana, mas enalteceu a robustez estrutural do bólide e a pronta intervenção do seu navegador: “Isto não é, claro, o que esperávamos para este fim de semana, especialmente depois de estar a correr tão bem. Mas o principal é que estamos inteiros, portanto, um grande obrigado à equipa por construir um carro tão forte. Também é preciso agradecer ao Julien por cuidar bem de mim imediatamente após o impacto e por tranquilizar a minha família de que estou bem.”

Recuperação física e votos de sucesso para o final da prova

Olhando já para o futuro imediato, a dupla focam-se agora no descanso necessário para recuperar plenas energias, deixando uma palavra de apoio aos restantes elementos da estrutura Toyota que continuam em prova na Finlândia: “Vamos descansar um pouco agora e garantir que regressamos em plena força em breve, e obrigado por todas as mensagens que recebemos. Boa sorte para os meus colegas de equipa. Tragam a vitória para casa, rapazes!”