A participação de Sébastien Ogier e Julien Ingrassia no Rali da Finlândia terminou com um violento despiste a alta velocidade durante a penúltima prova especial de classificação de sábado, na sequência de uma saída de estrada do Toyota GR Yaris Rally1 que liderava a prova com mais de vinte segundos de vantagem sobre o colega de equipa Sami Pajari. O impacto imediato despoletou a ativação do botão SOS, levando os organizadores a interromperem a especial de imediato para garantir o socorro à tripulação.

Cerca de quinze minutos mais tarde, as apreensões deram lugar ao alívio quando se confirmou que ambos os elementos tinham conseguido abandonar os destroços da viatura pelos seus próprios meios, embora Sébastien Ogier aparentasse estar visivelmente tonto devido à violência da pancada.

Por precaução, o piloto francês foi transportado de helicóptero para uma unidade hospitalar local, enquanto o navegador Julien Ingrassia seguiu o mesmo destino a bordo de uma ambulância para avaliações clínicas aprofundadas.

A evolução clínica e a nota oficial da Toyota

Ao cair da noite de sábado, a estrutura da Toyota emitiu um comunicado oficial para tranquilizar os adeptos e o mundo do desporto automóvel, assegurando que os exames médicos realizados no hospital revelaram resultados positivos, embora exijam precaução redobrada face à intensidade do embate.

“Estamos satisfeitos por informar que os resultados dos exames hospitalares de ambos, o Seb e o Julien, foram positivos. Devido ao forte impacto durante o acidente, a tripulação permanecerá no hospital sob observação durante a noite”, revelou a equipa em nota oficial, aproveitando para endereçar agradecimentos públicos: “As equipas e a estrutura gostariam de agradecer a todos, desde as equipas médicas aos adeptos, pelo enorme apoio e votos de rápidas melhoras.”

O enigma técnico levantado por Juha Kankkunen

Antes de abandonar a liderança que o colocava na rota rumo ao que seria a sua terceira vitória no Rali da Finlândia, a manobra que antecedeu a saída de estrada deixou os responsáveis da equipa visivelmente perplexos quanto à origem do sucedido.

Em declarações prestadas no final da etapa de sábado, o vice-diretor da equipa Toyota, Juha Kankkunen, manifestou estranheza perante a forma como o bólide abriu trajetória: “Um piloto daquela categoria não vai direito às árvores numa curva a fundo tão simples se tudo estiver normal. Tem de haver algo para investigar. O carro simplesmente disparou para fora da estrada de repente, por isso vamos examinar tudo. Vamos ver se foi um problema técnico, se a chapa de proteção bateu no chão ou outra coisa qualquer”, frisou, acrescentando um enquadramento sobre o caráter atípico do local: “Pareceu muito invulgar porque esse normalmente não é um sítio onde pilotos daquele calibre saiam da estrada.”

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