

João Rodrigues (Peugeot 208 Rally4) sagrou-se vencedor na categoria de Duas Rodas Motrizes (2RM) do Campeonato de Portugal de Ralis no âmbito da exigente prova madeirense. Realizando uma exibição inteiramente isenta de falhas numa estreia absoluta pelas estradas da ilha, João Rodrigues ascendeu ao comando da tabela na terceira prova especial de classificação, gerindo a vantagem com maturidade para nunca mais largar a liderança até ver a ‘bandeira de xadrez’.

A concorrência de Anton Korzun e a perseguição de Pedro Câmara

A discussão pelo topo teve múltiplos protagonistas ao longo do percurso. Inicialmente, o vencedor da edição transata, Anton Korzun (Peugeot 208 Rally4), assumiu-se como o principal perseguidor até sofrer um revés definitivo ao ficar pelo caminho na sequência de um acidente.

Com o afastamento do piloto ucraniano, primeiro da perseguição, depois da prova, devido a acidente, a batuta da perseguição passou para as mãos de Pedro Câmara (Peugeot 208 Rally4), que conseguiu encurtar a diferença para escassos 2.4 segundos. Contudo, João Rodrigues respondeu com um ritmo implacável e consistente, dilatando o avanço para 7.0 segundos no fecho do primeiro dia e elevando a margem para 18.5 segundos na manhã derradeira, o que lhe permitiu controlar os acontecimentos até ao final.

O pódio e as incidências do pelotão 2RM

No epílogo da contenda, Pedro Câmara assegurou a segunda posição final a 15.9 segundos do vencedor, coroando igualmente uma prestação muito positiva. O degrau mais baixo do pódio ficou entregue a Hélder Miranda (Peugeot 208 Rally4), que cortou a meta a mais de dois minutos da frente, antecedendo Pedro Silva (Lancia Ypsilon Rally4 HF), posicionado a trinta segundos de distância. A fechar o lote de finalistas da categoria registaram-se ainda as participações de Eduardo Antunes (Peugeot 208 Rally4) e Afonso Seixas, num dia agridoce para Rafael Cardeira, que, apesar de ter sofrido um aparatoso capotamento que o atrasou de forma drástica na classificação, conseguiu levar o seu Peugeot 208 Rally4 até ao final da prova.