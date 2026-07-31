Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) venceu a segunda passagem pelo Santo da Serra, confirmando o bom momento de forma, ao bater João Silva (Toyota GR Yaris Rally2) por apenas 0,3s, numa luta muito equilibrada. Miguel Nunes (Skoda Fabia RS Rally2) foi terceiro, a 1,2s, mantendo-se também na discussão pelos lugares cimeiros.

Kris Meeke (Toyota GR Yaris Rally2), de regresso após a passagem pela assistência, foi quarto classificado no troço, a 2,3s do mais rápido, ainda assim suficiente para se manter na frente de Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS Rally2). O italiano vê assim a sua vantagem na liderança da prova reduzir-se para apenas 0,4s, deixando tudo em aberto para os próximos troços.

João Silva aproximou-se da frente e está agora a 6,4s de Miguel Nunes, enquanto Armindo Araújo ocupa a quarta posição da geral, a 4,4s do piloto madeirense, num cenário de diferenças muito curtas entre os primeiros.

Alexandre Camacho (Skoda Fabia RS Rally2) continua sem conseguir impor um ritmo mais competitivo devido a problemas de afinação no carro. O piloto madeirense é quinto classificado, mas já a 18,9s da frente, vendo a luta pelos lugares do pódio tornar-se mais difícil.

Na luta do CPR, Rúben Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2) enfrentou dificuldades com a válvula pop-off, que abriu cerca de 50 vezes ao longo do troço, condicionando fortemente o desempenho do carro. O açoriano está agora a 13,6s da frente, numa fase em que cada segundo perdido pode fazer a diferença.

Pedro Almeida (Toyota GR Yaris Rally2) segue na terceira posição do CPR, a mais 9,9s, enquanto Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2) protagonizou uma subida importante ao ganhar duas posições neste troço, sendo agora quarto classificado entre os concorrentes do campeonato.