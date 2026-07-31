A tarde de rali arrancou com o abandono oficial de Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), confirmando-se que os danos na estrutura do carro na manhã anterior impedem o regresso à competição.

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) venceu o troço, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) foi apenas quarto e com isso o finlandês ascendeu de novo ao segundo lugar da geral, com os dois perseguidores respetivamente a 5.4 e 5.8s de Ogier.

Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) abriu a estrada para a classificativa com o registo de 08:21.8, quase dez segundos mais rápido que na passagem matinal, notando que o piso parecia ligeiramente melhor. Logo depois, Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) melhorou significativamente o seu ritmo, ficando a apenas 1.1s do galês e confessando sentir finalmente que conduzia um carro de ralis, após os problemas da manhã.

A fasquia subiu drasticamente com Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), que assinou o tempo de referência de 08:17.3, mostrando um andamento fortíssimo apesar de admitir uma sensação estranha de lentidão num troço totalmente a fundo. Em sentido contrário, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) perdeu 2.6s para o finlandês, aproximando-se perigosamente na classificação geral, limitando-se a comentar que optou por afinações diferentes. Seguiu-se Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1), que completou o troço com o segundo melhor tempo provisório de 08:17.7, queixando-se da abundância de calhaus soltos na estrada.

O rali prosseguiu com Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), de regresso a pleno ritmo após os problemas da manhã graças ao trabalho dos mecânicos, registando 08:21.6 e apostando num pacote para piso molhado face à chuva prevista. Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) marcou 08:20.4, trocando novamente de posição com Pajari por uma margem mínima de 0.4s, explicando que alterou as afinações para a chuva e que lutou com a falta de convicção devido ao comportamento do carro.

A ação continuou com Joshua McErlean (Ford Puma Rally1), que completou o troço em 08:26.2 e alertou para o piso cada vez mais degradado com brita e rochas à superfície. Por fim, Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) encerrou a especial com o tempo de 08:22.0, ficando a 4.7s do tempo de referência de Pajari e prometendo continuar a trabalhar na afinação.