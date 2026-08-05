O Rali da Finlândia é um dos mais espetaculares do ano, com velocidades estonteantes nos rapidíssimos troços finlandeses. No entanto, a impressionante velocidade reduz significativamente a margem de erros e os vários acidentes que assistimos no fim de semana passado atestam isso mesmo. Talvez por isso Thierry Neuville considere que as velocidade foram demasiado elevadas.

O piloto da Hyundai afirmou: “É super, super rápido. E, sinceramente, foi demasiado rápido.” Neuville acrescentou ainda: “As velocidades médias são de 145 a 147 km/h em algumas secções. É simplesmente demasiado rápido. O rali devia ser mais lento. Quero dizer, este foi o Rali da Finlândia mais rápido que já fiz.”

Neuville terminou em quinto lugar na Finlândia central, tendo danificado o carro na sexta-feira, mas conseguiu continuar sem abandonar. O belga acabou por terminar a menos de quatro minutos do vencedor, Pajari. O piloto da Hyundai descreveu a dificuldade daquele dia: “Sexta-feira foi o dia mais difícil para nós. No domingo queríamos conquistar alguns pontos da Power Stage e do Super Sunday. No final, conseguimos quatro pontos, por isso é um resultado decente, considerando o que aconteceu na sexta-feira.

Sobre o incidente que comprometeu o seu fim de semana, Neuville explicou: “Sinceramente, foi má sorte. Fui apenas um pouco largo. Havia uma pedra e isso danificou a suspensão. Depois veio a chuva, o que foi outro golpe de má sorte. Isso tornou tudo muito desafiante, mas no domingo consegui desfrutar do dia.”