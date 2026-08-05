James Hinchcliffe, comentador da F1 TV, prevê que a Racing Bulls vai conquistar um pódio durante a temporada de 2026 da Fórmula 1. Questionado pela F1 para deixar uma previsão arrojada para as corridas restantes após a pausa de verão, Hinchcliffe, que competiu na IndyCar entre 2011 e 2021, apontou a equipa irmã da Red Bull ao top três de uma corrida, embora sem se comprometer com qual dos pilotos poderá alcançá-lo.

Hinchcliffe justificou a sua previsão recordando o feito conseguido pela equipa na temporada anterior: “Tal como o Hadjar conseguiu na temporada passada para a equipa de Faenza, sinto que há uma hipótese para um pódio esta temporada, considerando o quão bem essa equipa se desenvolveu e a força de ambos os pilotos neste momento. Não vou dizer qual deles penso que poderia ser o candidato mais provável, simplesmente porque não sei.”

Segundo Hinchcliffe, tanto Liam Lawson como Arvid Lindblad têm mostrado um nível elevado de desempenho ao longo dos fins de semana, e um cenário favorável, como uma corrida afetada por chuva, poderia colocar qualquer um deles em posição de capitalizar a oportunidade: “Ambos estão a apresentar um nível muito elevado ao longo dos fins de semana, e se as coisas se encaixarem da forma certa — talvez na nossa primeira corrida afetada pela chuva este ano — não me surpreenderia se o Lawson ou o Lindblad estivessem lá para aproveitar.”

Dos dois pilotos da Racing Bulls, Lawson lidera confortavelmente a classificação de pilotos da equipa, com 43 pontos face aos 23 de Lindblad. A Racing Bulls soma atualmente 66 pontos e ocupa o cobiçado quinto lugar do campeonato de construtores, atrás das quatro equipas do topo.

Foto: MPSA