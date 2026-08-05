O diretor da Audi, Allan McNish, revelou-se positivamente surpreendido com o arranque da sua equipa na temporada de 2026 da Fórmula 1, destacando a qualificação como um dos pontos fortes da formação estreante.

Ao fazer o balanço da temporada até ao momento, McNish, que substituiu o antigo chefe de equipa Jonathan Wheatley antes da ronda quatro, em Miami, afirmou: “Estou satisfeito. O facto de termos evoluído muito como equipa, na verdade, desde que me envolvi diretamente, consigo ver um crescimento nas pessoas, confiança nas pessoas.” Sobre o desempenho do carro, McNish destacou: “Em termos de desempenho do carro, penso que somos melhores na qualificação do que esperava. Não pensava que seríamos tão rápidos e consistentemente rápidos, e conseguimos lidar bem com isso. Precisamos de dar mais um passo em frente aí.”

A unidade motriz Audi dá os seus primeiros passos e necessita ainda de evoluir para chegar à competitividade desejada, com as largadas a constituem outro problema:

McNish reconheceu abertamente esta lacuna: “Em termos de coisas com as quais não estamos tão satisfeitos ou coisas que podemos melhorar, definitivamente precisamos de trabalhar nas partidas. Isso é algo que, novamente, nos prejudicou [em Budapeste], ao cairmos para trás do [Liam] Lawson, porque no final tivemos a oportunidade de estar à frente de um dos Racing Bulls, mas ficámos atrás de ambos.”

Ainda assim, McNish manteve um balanço globalmente positivo: “Mas de forma geral, saio disto a pensar que sim, temos muito que podemos melhorar, muito, mas agora já ultrapassámos a Williams no campeonato de construtores. Temos tido Q3s de forma consistente, temos tido top 10 de forma consistente nas corridas e pontos, e consigo ver, com o desenvolvimento que estamos a fazer como equipa, tanto operacional como tecnicamente, que vamos ficar mais fortes. Suponho que a maior coisa que sinto é conforto, mais do que confiança, conforto, de que estamos a ficar mais fortes, numa tendência ascendente neste momento. Sendo totalmente honesto, onde estamos é no meio do pelotão, e a diferença para as quatro equipas do topo é grande. Mas considerando que fizemos 11 corridas na nossa carreira na Fórmula 1, penso que é, na verdade, uma posição bastante boa.”

McNish encerrou o balanço com um tom de confiança moderada, considerando a posição atual da equipa como positiva face à sua curta experiência na Fórmula 1.

Foto: Phillipe Nanchino /MPSA