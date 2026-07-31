Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo) termina o segundo dia do Rali da Madeira na liderança da prova com 15.2s de avanço para Armindo Araújo (Skoda Fabia Rs Rally2), com João Silva (Toyota Gr Yaris Rally2), em terceiro a 23.4s da frente. Realizando um dia muito consistente, em que nunca fez pior do que terceiro nos sete troços realizados, chega ao dia decisivo com um avanço que não permite gerir, mas possibilita não arriscar tanto, o que os adversários diretos têm de fazer se pretenderem atacar a primeira posição.

Armindo Araújo é segundo, está a fazer a sua melhor exibição num Rali da Madeira em muito tempo, e lidera o CPR, o resultado que mais lhe interessa, pelo que não é provável que tente atacar o líder, o que fará, certamente, será não descurar alguma oportunidade que surja.

Terceiro lugar para João Silva, que cometeu logo a abrir um enorme erro na super especial, onde só aí perdeu 9.6s. foi subindo na classificação, mas perdeu tempo nos troços de hoje para Miguel Nunes, e ou amanhã consegue algo que “vire o tabuleiro” ou ainda não será desta que vence a sua prova. Na luta pelo CRM, Miguel Nunes está a posicionar-se para mais um título, mas João Silva ainda tem uma palavra a dizer.

Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) está a mostrar na Madeira que dificilmente lhe foge o título nacional de ralis. Mesmo com alguns problemas, está a fazer uma exibição que, até aqui só não “chegou” para Armindo Araújo, de quem dista 25.0s. Ricardo Teodósio está a 30.9s, Pedro Almeida um pouco mais do que isso, Hugo Lopes a 45s.

Uma prova quase brilhante, numa rali que se esperava fosse o mais complicado para o açoriano. Afinal de contas, chega e sobra para ser segundo, pelo menos, até ver…

Miguel Caires (Skoda Fabia Rs Rally2) está a fazer uma boa prova, mas não tem andamento para muito mais, e mesmo assim, um quinto lugar, a confirmar-se, será o seu melhor resultado de sempre nesta prova. Até aqui foi um sexto lugar em 2024.

Ricardo Teodósio (Citroen C3 Rally2) é sexto, é o resultado possível para o seu contexto atual. Foi quinto em 2018 e 2024, os seus melhores resultados no Rali da Madeira, pode igualar ou superar, mas não vai ser fácil, em condições normais.

Depois do triunfo no Rali de Lisboa, Pedro Almeida (Toyota GR Yaris Rally2) é sétimo na Madeira, tem feito um rali regular, sem mostrar andamento para lutar mais à frente.

Hugo Lopes (Hyundai I20 Rally2) passou Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2) neste último troço , numa luta que tem sido interessante e vai durar. Cada um no seu contexto, o veterano e o jovem lobo, é bonito assistir a estes duelos.

Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2) foi o vencedor deste rali em 2024 e 2025, era uma dos favoritos a vencer esta prova, mas a dois minutos da frente devido a uma penalização de 1m20s, agora é quase impossível. Estava na luta antes da penalização, embora não estivesse a brilhar, estava perto, mas a penalização, estragou tudo. Está em décimo.

Guilherme Meireles (Skoda Fabia Rally2 Evo) é 11º e está a fazer o rali que precisa, aprender. Está na frente de Diogo Marujo (Skoda Fabia R5 Evo), uma luta interessante entre dois jovens em momentos semelhantes das suas carreiras, Marujo já com alguns ralis a mais, mas tanto um como outro, com boas notas neste dia da Universidade da Madeira.

O dia ficou marcado por um toque de Kris Meeke na PEC2, pelos problemas de Diego Ruiloba com o seu Citroën C3 Rally2 e ainda pelas desistências por despiste de José Pedro Fontes em Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e Gonçalo Henriques com Hyundai i20N Rally2.

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