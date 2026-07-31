Rúben Rodrigues enfrentou um dia marcado por algumas dificuldades técnicas no Rali da Madeira, com a válvula pop-off do seu Toyota GR Yaris Rally2 a comprometer de forma significativa o desempenho ao longo das classificativas. O piloto açoriano revelou que o problema tem sido persistente e difícil de resolver, apesar dos esforços contínuos da equipa: “Sim, esse é um problema que tem-nos já vindo a afetar ao longo do dia de hoje, todo o dia. Não tem sido fácil gerir isso. Nós temos vindo à assistência, mas já mudamos, já trocamos, a equipa tem trabalhado imenso nesse sentido, mas a válvula não nos deixa realmente em paz, digamos assim”, disse à Antena 3 Madeira.

A situação tem impacto direto na performance, sobretudo em zonas mais exigentes do traçado, onde a falta de potência se torna evidente.

Segundo o piloto, a falha na componente eletrónica traduz-se numa perda de competitividade clara, especialmente em troços com subidas, onde a resposta do motor é determinante: “É um problema que é recorrente, não sei, temos que ver o que é que conseguimos fazer agora novamente para amanhã, mas realmente se fico por um lado triste, mas por outro muito contente porque esse problema tem nos afetado bastante a nossa competitividade. Nós a certa altura nunca temos potência, principalmente quando é uma zona a subir.”

Apesar das limitações, Rúben Rodrigues mantém uma leitura equilibrada da situação, sublinhando também os aspetos positivos da sua prestação.

Numa prova exigente e altamente competitiva como o Rali da Madeira, o açoriano destaca a evolução demonstrada, sobretudo tendo em conta a experiência ainda limitada neste tipo de traçados: “Mas fico contente por um lado, porque é a segunda vez que faço o Rali da Madeira e estar a lutar contra pilotos muito mais experientes, muito mais rodados nestas estradas, com profundo conhecimento e andar a este nível, para mim deixa-me feliz e confortável.”

O piloto evidencia ainda o trabalho desenvolvido ao nível da afinação do carro, considerando que o potencial está presente, apesar do contratempo técnico: “De resto, o nosso trabalho tem vindo a dar frutos em termos de afinação, temos um bom setup, o carro está perfeito. Foi pena realmente a parte eletrónica não estar a colaborar, mas faz parte.”

Com a equipa focada em resolver o problema, Rúben Rodrigues mantém a expectativa de poder apresentar um andamento mais competitivo nas próximas classificativas, caso a fiabilidade seja restabelecida: “Sim, se amanhã não tivermos problemas na parte eletrónica, certamente vão ver o Ruben Rodrigues lutar pelas pelas posições da frente nas classificativas.” A ambição mantém-se intacta, com o piloto determinado em transformar o potencial demonstrado em resultados concretos, numa prova onde os detalhes técnicos podem fazer toda a diferença.