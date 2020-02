MUNDIAL JÚNIOR WRC COMEÇA NO RALI DA SUÉCIA

O Mundial FIA Junior WRC 2020 arranca no Rali Suécia, este fim-de-semana, com 16 jovens talentos dos ralis, que disputam um apetecido prémio. Desde que esta competição, como a conhecemos, arrancou, só mesmo a Academia FIA WRC de 2011 teve mais inscrições, sendo desde já evidente que a competição deste ano será extremamente disputada.

Os concorrentes disputam um excelente prémio: as chaves de um Ford Fiesta R5 MK II, 200 pneus Pirelli, registo gratuito no WRC 3 em 2021, e ainda cinco inscrições gratuitas em provas da mesma competição. Se porventura o campeão de 2020 ganhar o WRC 3 de 2021, será premiado com duas provas com a M-Sport Ford em 2022, num WRC, claro.

Ao volante do Ford Fiesta R2T19, os jovens pilotos têm pela frente uma prova complicada, devido ao estado dos troços. O Rali da Suécia fez parte do Junior WRC por três vezes, e em todas elas houve um vencedor sueco – Per-Gunnar Andersson em 2006, Dennis Rådström em 2018 e Tom Kristensson em 2019.

Por isso, escusado será dizer que todos os olhos estarão novamente postos nos suecos, este ano – Tom Kristensson quer repetir o feito contra a forte competição do campeão sueco de ralis júnior do ano passado, Pontus Lönnström.

Entre os escandinavos estão Sami Pajari, que foi pressionado no campeonato Finlandês SM3 no ano passado pelo compatriota Lauri Joona, bem como o mais recente de uma longa linha de Solberg noruegueses – filho de Henning e sobrinho de Petter, Oscar Solberg.

O estónio Ken Torn e o letão Mārtiņš Sesks também não são estranhos quando se trata de rali de inverno e não devem ser esquecidos quando se trata de luta pela vitória.

Outros podem não estar tão habituados à neve e ao gelo, mas Raul Badiu, Fabrizio Zaldivar e Enrico Oldrati, poderão aproveitar a experiência que adquiriram, e Ruairi Bell não é novato no que diz respeito à neve, já que corre na Letónia desde o início da sua carreira em 2016.

Catie Munnings também teve alguma experiência recente com gelo e neve quando assumiu o volante de um Bentley Continental GT3 especialmente modificado no GP Ice Race da Áustria, no início deste mês.

Voltando ao carro de ralis, e depois de ser coroado Campeão do eSports de 2018, Jon Armstrong vai disputar o Rali da Suécia pela primeira vez na vida real – algo que já fez centenas de vezes com os jogos de vídeo – e também Fabio Andolfi se estreia, ele que já tem boa experiência de carros de tração às quatro rodas. Os seus compatriotas italianos, Tommasco Ciuffi e Marco Pollara farão a sua estreia no mundial, para lá do Rali da Sardenha.

Fabio Andolfi IT / Savoia Stefano IT

Jon Armstrong GB / Noel O’Sullivan IE

Raul Badiu RO / Gabriel Lazar RO

Ruairi Bell GB / Darren Garrod GB

Tommaso Ciuffi IT / Nicolo Gonella IT

Lauri Joona FI / Ari Koponen FI*

Tom Kristensson SE / Joakim Sjöberg SE

Catie Munnings GB / TBC*

Pontus Lönnström SE / Stefan Gustavsson SE*

Marco Pollara IT /Maurizio Messina IT*

Sami Pajari FI / Antti Haapala FI*

Enrico Oldrati IT / Elia de Guio IT

Oscar Solberg NO / Jim Hjerpe SE

Martins Sesks LV / Renars Francis LV

Ken Torn EE / Kauri Pannas EE

Fabrizio Zaldivar PY / Fernando Mussano AR