F1: As primeiras imagens do novo Renault

A Renault lançou as primeiras imagens do novo carro. A marca francesa irá fazer o lançamento da época, mas não irá mostrar o carro na totalidade.

As imagens do R.S.20 mostram poucos pormenores, algo que só deverá ser possivel ver em Barcelona, quando o carro for para a pista. Daniel Ricciardo e Esteban Ocon serão os homens do volante da nova máquina francesa e estarão na apresentação, tal como os responsáveis da equipa.