Foi uma das histórias mais impressionantes dos últimos tempos, no WRC. O bicampeão mundial Kalle Rovanperä afastou-se da competição a tempo integral no WRC após a temporada de 2025, com o plano de perseguir as suas ambições na Fórmula 1 através do campeonato japonês de Super Fórmula, numa mudança surpreendente e impressionante. A caminhada rumo à F1 foi interrompida por problemas de saúde, mas durante o Rali da Finlândia, Rovanperä regressou ao lugar de piloto de um carro de ralis, ainda que apenas numa passagem de demonstração.

Na quinta-feira à noite, o finlandês conduziu um Toyota Corolla pertencente ao seu antigo navegador, Jonne Halttunen, na super especial de Harju, com Halttunen a ler novamente as notas de percurso. O futuro a longo prazo de Rovanperä permanece incerto, mas, por agora, o piloto revela pouca vontade de regressar ao WRC.

Questionado pelo DirtFish sobre o quanto sente a falta de competir em ralis, Rovanperä respondeu: “Um pouco. Comecei a sentir um pouco a falta de conduzir, mas não sinto assim tanto a falta destes eventos. Sente-se sempre a falta de conduzir carros quando não se está a fazê-lo. Definitivamente, sinto essa falta. Mas não sinto assim tanto a falta destes eventos.”

O calendário do WRC inclui 14 rondas durante a temporada, exigindo viagens extensas e deixando pouco tempo livre aos pilotos. Sobre esse aspeto, Rovanperä afirmou: “Essa é a parte complicada. Não estou a planear regressar aos ralis se houver outras boas oportunidades disponíveis. O que quer que eu faça a seguir, basicamente vou começar do zero. Estou a manter a mente aberta e tudo é possível. Não estou a excluir nada, mas ainda não sei qual é a decisão certa ou qual seria o melhor caminho a seguir.”