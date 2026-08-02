Gil Freitas garantiu um triunfo destacado no grupo RGT, beneficiando das desistências dos adversários diretos no decorrer das etapas iniciais e evidenciando uma superioridade incontestada ao volante do seu Alpine A110 RGT+.

Na competição regional destinada a pilotos seniores, Gil Freitas assegurou igualmente o primeiro lugar na classe Masters, distanciando-se por mais de dois minutos face ao segundo classificado, José Camacho, que tripulava um Skoda Fabia R5. O pódio desta tabela específica ficou completo com a presença de Rui Pinto, aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo.

O Plantel, para lá de Gil Freitas-Duarte Miranda (Alpine A110 GT+) contava ainda com Filipe Freitas-Daniel Figueiroa (Porsche 991 GT3 Cup), Paulo Mendes-Roberto Figueira (Porsche 992 GT3 Cup), Miguel Andrade-Bruno Gouveia (Porsche 991 GT3 Cup) e Paulo Carvalheiro-José Patrício (Porsche 911 GT3 Cup), mas foram todos ficando pelo caminho.