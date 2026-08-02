Diogo Marujo assinou uma boa prestação ao terminar o Rali da Madeira na décima posição da classificação geral e no sétimo lugar no âmbito do Campeonato de Portugal de Ralis. Navegado por Jorge Carvalho a bordo do Skoda Fabia Rally2 evo, o piloto de 20 anos completou uma prova de progressão constante nas exigentes estradas asfaltadas da ilha, coroando a exibição com o triunfo na vertente do European Junior Rally Trophy.

A progressão em prova e os duelos nas classificativas

Ao longo do rali, a dupla demonstrou uma boa adaptação técnica aos troços sinuosos e traiçoeiros, mantendo uma condução regular e sem sobressaltos de maior. Numa fase intermédia da prova, concretamente na PEC6, Diogo Marujo assegurou o acesso ao top 10 provisório da geral, consolidando posteriormente a sua posição na PEC12 através de uma luta acesa e de margens curtas face a Guilherme Meireles, antes de cruzar a meta final da competição.

O balanço positivo e a satisfação de Diogo Marujo

No rescaldo da exigente prova insular, o piloto da estrutura Racing 4 You manifestou enorme satisfação com o rumo da temporada e com os marcos alcançados em solo madeirense: “O Rali da Madeira passou a ser uma das minhas provas preferidas desde que corri aqui pela primeira vez, em 2024, não só pelos troços, mas também pela envolvência que temos todos anos”. O jovem acrescentou ainda que 2nunca é uma prova fácil e o nível competitivo era muito alto, mas fiquei contente com a nossa performance ao longo do rali. Conseguimos não cometer erros, em especiais muito técnicas e traiçoeiras, e depois atacamos nos últimos três troços”.

Fazendo um balanço alargado da sua evolução desportiva, o piloto reforçou que o foco se mantém no crescimento contínuo: “Faço um balanço positivo. Foi um rali em que fomos melhorando ao longo dos troços, principalmente nesta tarde de sábado, onde acabei por aumentar mais o ritmo e senti-me bastante confortável a fazê-lo e com confiança para os próximos ralis”. A concluir, Diogo Marujo sublinhou que “é mais um bom resultado na nossa época e sinto que estamos no caminho certo de evolução”.