Toto Wolff confirmou que a Mercedes distribuiu deliberadamente as atualizações do W17 com maior foco na segunda metade da temporada de Fórmula 1, mas alertou que a equipa terá de ser estratégica sobre quando as implementar, face à forte pressão dos rivais na corrida ao desenvolvimento. As declarações surgiram após o Grande Prémio da Hungria, onde Kimi Antonelli conquistou o terceiro lugar no pódio e George Russell terminou em sétimo.

Com a Mercedes a liderar o campeonato de construtores com 379 pontos, 72 à frente da Ferrari, Wolff foi questionado no Hungaroring sobre se a sua equipa consegue acompanhar o ritmo na batalha de atualizações. O dirigente explicou que a equipa precisa de ser estratégica quanto ao momento de introduzir novas peças, considerando quando estas terão o maior impacto no desempenho, em vez de simplesmente as lançar em todas as corridas como acontecia no passado.

A Mercedes introduziu atualizações no W17 em fases distintas ao longo desta temporada. Um pacote significativo de aerodinâmica e arrefecimento chegou durante os testes de pré-temporada no Bahrein, seguido de atualizações incrementais mais pequenas ao longo das primeiras rondas fora da Europa, incluindo um passo modesto em Miami. O pacote mais significativo da equipa durante a temporada chegou no Grande Prémio do Canadá, estimando-se um ganho de cerca de 0,3 segundos por volta.

Desde então, a Mercedes tem temporizado em grande medida o lançamento de novos componentes significativos, uma postura que Wolff descreveu como uma decisão consciente e não uma incapacidade de produzir peças, tendo afirmado anteriormente que a equipa estava “a trabalhar arduamente em atualizações no túnel de vento”, mas a optar deliberadamente por ainda não as implementar.

“Precisamos apenas de ser estratégicos sobre quando trazer as atualizações” disse Wolff. “Quando pensamos que terão o maior impacto no desempenho, em vez de simplesmente as lançar em todos os grandes prémios como no passado; não se pode fazer isso. Por isso vais eventualmente ter de introduzir uma atualização, e provavelmente ultrapassas um pouco os outros, e depois isso acaba por estabilizar, e os outros voltam mais fortes. Sim, estamos a trazer atualizações. Estamos a monitorizar de perto quanto podemos trazer. Neste momento, em termos de cost cap, estamos numa boa posição. Tentámos ter isto um pouco mais pesado para a segunda metade da época. Vamos ver se isto é suficiente.”

Foto: MPSA