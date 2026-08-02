Flavio Briatore, conselheiro executivo da Alpine, elogiou o valor atual da equipa de Fórmula 1, numa altura em que as avaliações das equipas do campeonato têm disparado nos últimos anos. O italiano, que foi diretor de equipa quando a estrutura de Enstone se chamava Renault e conquistou títulos consecutivos em 2005 e 2006, trabalhou também na equipa na era Benetton, tendo então detido uma participação que viria a vender.

Segundo Briatore, o valor de uma equipa de Fórmula 1 aumentou cerca de 50 vezes desde a época em que vendeu a sua participação na Benetton. O italiano recordou que, na altura da venda, a equipa estava avaliada em 80 milhões de dólares, ao passo que atualmente se fala em valores entre 3,5 e 4 mil milhões de dólares.

O comentário surge num contexto em que várias equipas de Fórmula 1 têm registado vendas de participações com avaliações elevadas. Em setembro passado, a McLaren Racing concluiu uma venda de participação que atingiu um valor de 4,1 mil milhões de dólares, com o fundo soberano do Bahrain, Mumtalakat, e o grupo de investimento CYVN Holdings a adquirirem uma participação adicional de 30% na empresa. Também o diretor da Mercedes, Toto Wolff, vendeu recentemente 15% da sua participação de um terço na equipa, um negócio avaliado em cerca de 230 milhões de libras, o que reflete o quanto estas equipas valem atualmente.

” Eu vendi a minha participação na Benetton, e o valor da equipa era de 80 milhões de dólares” disse Briatore. “OK, agora estás a falar de 3,5, 4 mil milhões de dólares. Estás a falar com estas pessoas das finanças, e dentro de três, quatro anos, a equipa pode valer 10 mil milhões de dólares. Se a equipa fosse minha, já a tinha vendido! Olho para a capitalização de mercado da Renault, é de 8,5 mil milhões de dólares. A Forbes disse que a equipa Alpine vale aqui 2 mil milhões de dólares. Não, não, valemos mais, porque temos uma oferta, temos uma proposta para os 24% da Otro, com uma avaliação de 3,2 mil milhões de dólares. Por isso, temos 40% da avaliação da Renault. Toda a Renault vale 8,3 mil milhões de dólares. E nós estamos a trabalhar com estes 3,5 mil milhões de dólares. Por isso, representamos 40% ou 50%.”

Foto: MPSA