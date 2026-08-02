Gil Membrado vai arrancar para o derradeiro dia do Rali da Finlândia na liderança isolada da classe WRC3, dispondo de uma vantagem de 8,9 segundos sobre o seu mais direto perseguidor, após um sábado marcado por intensa combatividade e trocas de posição nas classificativas finlandesas. O jovem piloto espanhol soube gerir os momentos críticos da etapa para segurar o comando à entrada para as derradeiras especiais de domingo.

Membrado iniciou o dia com uma margem de 18,3 segundos, mas enfrentou dificuldades iniciais para se adaptar à rapidez e às características tradicionais das estradas finlandesas. O espanhol registou o tempo mais lento entre as cinco tripulações em prova na classificativa de abertura em Parkkola, permitindo que o finlandês Lassila reduzisse a diferença para 11,5 segundos.

Apesar de um susto inicial com uma curta margem sobre os adversários, Membrado estabilizou o ritmo ao longo das passagens por Päijälä e Västilä. Por seu lado, Lassila manteve-se como a principal sombra do líder, embora tenha admitido dificuldades de adaptação aos pisos mais duros. «O finlandês reportou excesso de deslizamento e confessou que a falta de confiança no comportamento do carro o levou, por vezes, a adotar uma postura demasiado cautelosa», refletindo as exigências do traçado.

A recuperação notável de Calle Carlberg e o drama de Kerem Kazaz

A jornada de sábado ficou também marcada por notáveis recuperações e reveses na tabela classificativa. Atrás da dupla da frente, Calle Carlberg protagonizou uma impressionante manobra de recuperação, anulando o atraso sofrido na véspera devido a um furo que lhe custara mais de um minuto. O piloto sueco rubricou excelentes tempos — incluindo triunfos parciais em Päijälä e Västilä — para se aproximar dos lugares de pódio.

A decisão do terceiro posto ficou resolvida apenas na derradeira classificativa do dia, na sequência dos problemas enfrentados por Kerem Kazaz. O piloto turco, que almejava um lugar no pódio, sofreu um furo no troço de Leustu que lhe custou mais de um minuto, permitindo a Carlberg ascender ao terceiro lugar da geral, a 48,0 segundos do líder. Kazaz caiu assim para a quarta posição, distanciado a 1 minuto e 55,5 segundos.

Ali Türkkan destacou-se pela velocidade demonstrada ao longo da tarde, assinando vários triunfos em troços apesar dos incidentes acumulados na sexta-feira e de um furo no flanco esquerdo dianteiro. O piloto turco encerra o sábado na quinta posição da classificação geral, a mais de seis minutos do comando.

O desfecho em Himos-Jämsä no domingo

Com o cancelamento programado de algumas especiais ao longo do dia, as decisões do WRC3 concentraram-se num conjunto restrito de troços cronometrados. O rali encerra este domingo com a realização de duas passagens pela exigente classificativa de Himos–Jämsä, perfazendo mais de 60 quilómetros competitivos onde Lassila tentará anular a desvantagem face a Membrado, e onde Carlberg procurará defender o recém-conquistado lugar no pódio.