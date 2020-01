Três World Rally Car no Rally Serras de Fafe?

Na sequência da alteração levada a cabo no Regulamento do Campeonato de Portugal de Ralis 2020, que no seu ponto 4.2.2. diz que “Concorrentes do FIA / WRC da categoria RC1 (Rally Cars 1 – WRC) serão admitidos nos eventos do CPR não sendo elegíveis para a obtenção de pontos absolutos e/ou pontos extra, e/ou entrarem na classificação final do rali nem os seus tempos serem publicamente anunciados”, o AutoSport sabe que no Rallye Serras de Fafe é forte a probabilidade das três equipas do Mundial de Ralis, Hyundai, Toyota e M-Sport marcarem presença na prova com um carro, de forma a preparar o Vodafone Rally de Portugal.