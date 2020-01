Tiago Monteiro continua com a Honda no FIA WTCR

Tiago Monteiro vai voltar a competir em 2020 no FIA WTCR com a Honda. Este será o nono ano ao volante dos carros da marca nipónica, após o regresso em 2019, depois de ter recuperado de um acidente grave.

O piloto português, que regressou à competição o ano passado, teve um ano difícil, mas com vários momentos de glória, como a vitória em Vila Real.

Volvido um novo ano, Monteiro espera regressar às vitórias e estar na luta pelo título, num campeonato muito competitivo.

“Não poderia estar mais feliz por me manter com a Honda por mais uma época. Já lá vão oito temporadas que têm sido muito gratificantes. No ano passado, a vitória em Vila Real e a pole position no Japão foram momentos muito felizes que espero repetir em maior número em 2020.”

“Acredito que vai ser um bom ano para toda a equipa e que vamos atingir os nossos objectivos.” – finalizou Tiago Monteiro.

O FIA WTCR arranca em Marrocos, nos dias 3 a 5 de abril.