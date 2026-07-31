Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) terminou o dia no topo da classificação, levando uma vantagem de 16,3 segundos após a superespecial urbana. Foi um final de etapa marcado pela cautela, num cenário traiçoeiro de piso escorregadio, vidros embaciados e uma meteorologia imprevisível que transformou a tarde numa verdadeira prova de sobrevivência. Para Ogier: “Foi um dia muito bom. Muito complicado esta tarde, provavelmente não foi muito agradável para ninguém, mas ainda bem que conseguimos safar-nos disto.”

Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) protagonizou uma recuperação sólida: começou o dia em quinto e terminou em segundo, capitalizando bem as oportunidades — e alguma sorte — sobretudo na PEC7, onde a forte chuva lhe permitiu saltar de quinto para terceiro num único troço. “Acho que, no geral, a manhã não correu mal da nossa parte, claro. Mas a tarde acabou por ser um bocadinho uma lotaria…”

Já Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) não teve o mesmo desfecho favorável. “Basicamente perdemos o jogo para a vitória nessa única especial [esta tarde]. Tivemos um pouco de azar…” Ainda assim, confirmou o seu bom momento após o Rali da Estónia, terminando o dia na terceira posição da geral, a 26,7 segundos da liderança.

O temporal na sétima especial baralhou por completo as contas, afetando também Oliver Solberg e Adrien Fourmaux, ambos fortes candidatos ao pódio — e até à vitória. Solberg surge agora em quarto, a 41,3 segundos da frente, enquanto Fourmaux caiu para sexto, já a 1m24,0. “Foi uma tarde azarada…”, resumiu Solberg.

Entre eles, Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1) destacou-se ao consolidar o quinto lugar da geral, afirmando-se como o melhor representante da M-Sport Ford no final do dia.

Mais atrás, Joshua McErlean (Ford Puma Rally1) terminou em sétimo, num dia discreto, seguido por Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), visivelmente frustrado: “É muito difícil descrever o meu dia. Basicamente é um dia de desastre. É muito infeliz…”

Por fim, Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) também não escondeu a desilusão: “Fiquei muito desiludido com o dia de hoje. Quero dizer, fomos muito azarados. Sinceramente, estávamos a seguir com um bom ritmo…” Um pequeno erro, aliado a algum excesso de otimismo nas notas, acabou por sair caro.