Kris Meeke (Toyota Gr Yaris Rally2) vence a penúltima especial do dia, Ribeiro Frio, bate Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo) por 2.1s com o piloto da Lotes Team, que foi penalizado em 10 segundos, a terminar o dia 9.0s na frente de Armindo Araújo (Skoda Fabia Rs Rally2) com João Silva (Toyota Gr Yaris Rally2), penalizado também em dez segundos devido a terem hoje sido atribuídas as penalizações relativas à super especial de ontem. Com isso, caiu para o terceiro lugar e está agora a 5.4s do piloto líder do CPR. Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) é quarto da geral, segundo do CPR a 22.8s de Armindo Araújo.

Recuando às penalizações, na sequência da análise de vídeo da PEC 1 (Cidade do Funchal), o Diretor de Prova aplicou penalizações por infração ao Artigo 53.6.3 do regulamento (toques em chicanes): Carro n.º 1: 30 segundos de penalização (três elementos derrubados), Carros n.ºs 11, 21, 31, 40, 44 e 49: 10 segundos de penalização cada (um elemento derrubado).

Continuando com a classificação, Miguel Caires (Skoda Fabia Rs Rally2) é quinto na frente de Ricardo Teodósio (Citroen C3 Rally2), que passou Pedro Almeida (Toyota Gr Yaris Rally2) nesta especial. Pedro Meireles (Skoda Fabia Rs Rally2) é oitavo na frente de Hugo Lopes (Hyundai I20 Rally2) com Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2) a fechar o top 10 depois de ter sido penalizado em 1m20s.

Para lá de Kris Meeke, que bateu logo no primeiro troço da manhã, o dia também depressa ficou estragado para Gonçalo Henriques (Hyundai I20 Rally2), que também bateu forte, ficando com o carro atravessado na estrada, levando à neutralização do troço. Pouco depois foi a vez de José Pedro Fontes (Lancia Ypsilon Rally2) também sair de estrada com o rali a ficar sem três dos seus putativos pilotos que podiam lutar na frente ou perto dela.

O líder à entrada do dia de hoje, Giandomenico Basso (Skoda Fabia Rs Rally2) liderou até à PEC4 quando já mostrava sinais de fraquejar, provavelmente devido ao seu estado físico, pois no salto da Choupana, aterrou mal e lesionou as costas, tendo, provavelmente, mesmo que ir fazer exames de despiste de alguma lesão numa vértebra.

O italiano manteve-se em prova, mas dois furos acabaram-lhe com o rali, abandonando na PEC6.

Depois de Basso, que liderava com 10.4s de avanço quando desistiu, na PEC5, Miguel nunes ficou na frente com 2.0 de avanço para Armindo Araujo e 8.4s para João Silva, mas alargou a margem para 19.0 até a penalização lhe ‘cortar’ 10 segundos às contas.

Alexandre Camacho (Skoda Fabia Rs Rally2) foi outro dos azarados. Nunca conseguiu uma afinação que lhe permitisse lutar por mais uma vitória na Madeira, ainda fez um terceiro tempo na PEC3 mas na quinta furou e atrasou-se imenso caindo para o 18º lugar da geral.

Portanto, o trio Miguel Nunes, Armindo Araújo e João Silva vão para o dia decisivo separados por 14.4s com Rúben Rodrigues já a 31.8s da frente e a 17.4s do pódio. Problemas com a pop off tramaram-no, ainda assim, numa posição confortável para o campeonato, ou seja, o CPR.

Agora, resta esperar pela especial de santa e ver como termina o dia.