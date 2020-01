F1: Sean Bratches pode estar de saída

Sean Bratches, responsável pela parte comercial da F1, poderá estar de saída.

Bratches é um dos três principais responsáveis pelos destinos da F1, juntamente com Chase Carey e Ross Brawn, mas não tem apreciado o facto de estar demasiado tempo longe da sua família e a sua saída poderá estar em causa.

“Em relação ao Sean, estamos ainda a falar”, disse Carey à autosport.com. “Nenhuma decisão foi tomada. Obviamente, o Sean vive uma vida única, onde tem uma família que mora nos Estados Unidos e ele mora em Londres. Acho que ele realmente gosta do que fez, gosta da experiência. Acho que ele está empolgado com o futuro, empolgado com o que estamos a fazer. De momento, não temos tempo para respirar. Então, quando passar este fim de semana e voltarmos para Londres, teremos hipótese de conversar sobre para onde vamos daqui para a frente. Mas ainda não tomamos nenhuma decisão.”

Também o futuro de Carey como CEO da F1 não é ainda claro, com vários rumores durante 2019 de que Toto Wolff seria o homem desejado para ocupar a vaga de Carey, algo que não agradou à Ferrari que se mostrou logo contra essa possibilidade. O único que parece de pedra e cal na estrutura é Ross Brawn, responsável pela parte técnica e desportiva.