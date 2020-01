F1: Tata deixa de ser patrocinadora

A Tata, empresa de telecomunicações, deixou de ser patrocinadora da F1, acabando com uma parceria que vinha desde 2012.

A empresa patrocinava a F1, com um valor de 4 milhões anuais, sendo também patrocinadora da Mercedes e da Williams com quem também terminou os acordos vigentes, embora mantenha relações iniciadas na F1, como explicou um porta-voz da empresa:

“Iniciamos a parceria em 2012 com a missão de transformar digitalmente o desporto, aumentando a visibilidade da nossa experiência em redes globais entre os nossos clientes empresariais. A nossa jornada de oito anos na F1, com mais de 150 corridas, teve como objetivo promover a inovação no desporto. Ao longo dos anos, evoluímos o nosso portfólio de serviços e recursos e – como alcançamos o que nos propusemos a fazer – sentimos que é o momento certo para concluirmos essa parceria de marketing”.

“Estamos orgulhosos do facto de, durante oito anos, termos desempenhado um papel central na transformação digital da F1 e de todo o seu ecossistema: permitindo que a organização que administra a Fórmula 1 inove; ajudando o atual campeão mundial Mercedes-AMG Petronas Motorsport a vencer; e trabalhando com mais de 20 emissoras para levar a ação a milhões de fãs em todo o mundo.“

“O nosso trabalho na F1 também abriu o caminho para novos relacionamentos com as principais emissoras como Sky e Star Sports – com os quais continuamos comprometidos. Foi uma alegria e um privilégio fazer parte do maior espectáculo desportivo do planeta.“

“Embora a nossa parceria de marketing tenha sido concluída a 31 de dezembro de 2019, continuamos a trabalhar com muitos clientes e parceiros da F1 nos bastidores.”