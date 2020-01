F1: “Saída da Mercedes é mentira”

Ola Kaellenius, director executivo do grupo Daimler, classificou os rumores da saída da Mercedes da F1 como falsos.

Ontem os sites Autocar e Racefans avançaram com uma notícia que dava conta da possibilidade da saída da Mercedes do grande circo, devido à necessidade de corte de despesas no grupo Daimler. Há também a questão da assinatura do novo Pacto de Concórdia, o acordo comercial entre a F1 e as equipas (e a saída implica um aviso prévio de nove meses) e a possibilidade da compra da equipa por parte do milionário Lawrence Stroll, que está também a negociar a compra da maioria da Aston Martin, o que poderá trazer o nome da marca britânica de regresso à F1 de forma mais vincada ( a Aston Martin já é patrocinadora principal da Red Bull).

Ola Kaellenius, não fez grandes comentários e apenas disse em relação a notícia que “é mentira”, em declaração à Reuters.

A Mercedes irá reunir no dia 12 para decidir o futuro da marca no desporto.