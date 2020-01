F1, Remi Taffin: “Estamos à frente da Mercedes e da Honda”

Remi Taffin, chefe do departamento responsável pelo desenvolvimento da unidade motriz da Renault, considera que apenas a Ferrari tem alguma vantagem sobre os franceses.

A Renault não tem tido vida fácil nesta era turbo-híbrida, com problemas no desenvolvimento da sua unidade motriz e dificuldade em apanhar os adversários. Mas nos últimos dois anos, os franceses têm feito bons desenvolvimentos na sua unidade e agora já têm argumentos ao nível de performance para se bater de igual para igual, embora a questão da fiabilidade continue a ser uma dor de cabeça.

Apesar disso, Taffin diz que apenas a Ferrari está na frente neste momento:

“Estamos numa batalha renhida com a Mercedes e a Ferrari no desempenho do motor”, avalia Taffin. “A Mercedes está um pouco atrás de nós, a Ferrari está um pouco à frente. A Honda está um passo atrás. Mas hoje já não falamos de diferenças de 50 quilowatts [68cv]. Com a Ferrari, a Mercedes e nós, temos entre cinco e dez quilowatts [13cv] de diferença. A Honda, talvez esteja 15 ou 20 quilowatts [27cv] atrás.”

Taffin confirmou que o programa de desenvolvimento de motores da Renault em 2019 foi afetado pelos problemas no Bahrein. Uma falha no MGU-K na unidade Renault do McLaren de Carlos Sainz foi seguida por problemas na unidade de Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo no Bahrein.

A Renault foi forçada a redesenhar o MGU-K: “Isso nos impediu-nos de construir um motor melhor. A última especificação que estreou em Monza estava prestes a ser aprovada quando esse problema aconteceu. Adiou a produção da versão C. Essa é a diferença entre a Fórmula 1 e o resto: não somos mais inteligentes, mas somos mais rápidos. O tempo é o nosso maior inimigo. Por outro lado, quando fizemos a análise das falhas, encontramos coisas que nos ajudaram no desenvolvimento do motor”.

Com este discurso parece algo estranho que a McLaren tenha resolvido deixar a Renault e juntar-se à Mercedes em 2021. A Renault neste momento apenas fornece motores à McLaren e em 2021 deixará de ter clientes. Assim, parece claro que a Renault terá de apresentar resultados, em especial no desenvolvimento do chassis.