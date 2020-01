F1: Novo simulador da Ferrari atrasado

De acordo com rumores vindos de Itália, o novo simulador da Ferrari só deve estar pronto a partir da primavera deste ano.

Atualmente, a equipa italiana utiliza um simulador com dez anos e de acordo com a publicação italiana do motorsport.com, a equipa vai continuar a usar o mesmo para preparar a nova temporada de Fórmula 1.

A partir de 2020 não vão existir tantos dias de testes como em anos anteriores, colocando assim o trabalho de simulador num patamar superior para as equipas.

Na Ferrari, Mattia Binotto já confirmou que Pascal Wehrlein continuaria como piloto do simulador em 2020.