AFRICA RACE, ETAPA 10 ENCURTADA

A 10ª etapa do Africa Eco Race era suposto decidir – ou pelo menos encaminhar muito bem – esta 12ª edição do evento, quer nas motos ou nas quatro rodas, mas o diretor do evento teve que neutralizar a etapa no km 249, num ponto de reabastecimento já que três motociclistas tiveram um acidente na primeira parte do percurso que necessitou da atenção de dois dos helicópteros tornando-se impossível garantir a segurança dos concorrentes no percurso de cerca de 500 km. Desta forma, os participantes rodaram em ligação os últimos 250 km.

Nos autos, Yves e Jean Fromont, no Buggy Mercedes, terminaram na dianteira, na frente dos seus companheiros de equipa da Team MMO Patrick e Lucas Martin, no seu Tarek Mercedes Buggy, que permanecem na liderança da prova agora com 1h10s de avanço para os segundos classificados, o Camião Scania guiado por Miklos Kovacs. Na etapa, terceiro lugar para Alain Coquelle e Grégory Lecomte no seu Bowler, que terminam no top 10 pela primeira vez.

Nos SSV Xtreme Race, três Can Am na frente, sendo o melhor deles, Patrice Etienne e Jean Pierre Saint Marin. Na geral, Benoit Fretin e Cedric Duplé têm quase duas horas de avanço para Patrice Etienne e Jean Pierre Saint Marin.

Nos Camiões, novo triunfo para o Scania de Karoly Fazekas, mas na frente permanece o Scania de Miklos Kovacs com meia hra de avanço para o vencedor desta etapa nos Camiões.

Nas Motos, triunfo para o italiano Giovanni Gritti, na sua Honda, com 1m51s na frente de Pal Anders Ullevalseter e 3m55 na frente da Yamaha do seu compatriota Alessandro Botturi. No ranking geral, Alessandro Botturi mantém-se na frente com 2m04s face a Pal Anders Ullevalseter. Um diz que a vantagem não é muita, o outro diz que é difícil de recuperar nos restantes 187 km. Quem está errado? Quem está certo ? Saberemos hoje ao fim do dia.