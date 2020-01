F1: Ministro do desporto da Argentina quer regresso de Grande Prémio

O novo ministro do desporto e do turismo da Argentina, Matias Lammens, disse ao jornal AS que quer o regresso da Fórmula 1 a Buenos Aires.

“Gostaríamos de fazer regressar a Fórmula 1 à Argentina dentro de alguns anos. Seria muito interessante de um ponto de vista desportivo e turístico.”

A última vez que a Fórmula 1 foi até à Argentina foi em Buenos Aires em 1998, e o Grande Prémio foi vencido por Michael Schumacher, em Ferrari.

“Apesar de ser um investimento avultado, acho que podemos trabalhar com investidores privados para fazer acontecer.”