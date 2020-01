Mosley: O documentário sobre o antigo presidente da FIA (vídeo)

As primeira imagens do documentário sobre o antigo presidente da FIA, Max Mosley, e o escândalo em que se viu envolvido em 2008 já saíram.

Denominado Mosley, o documentário foca-se nos ‘altos e baixos’ da carreira de Mosley. Produzido por Michael Shevloff, que também produziu Life at the Limit, um documentário sobre o impacto do professor Sid Watkins na segurança do desporto motorizado.

“Tem tudo lá, incluindo a ‘News of the World’ e o que aconteceu depois. A entrevista ao Bernie Ecclestone também é muito interessante. Mostra qual o lado que ele estava quando tudo aconteceu. Há apenas um ou dois elementos que retiraria. Mas, também ficaria sem sentido.” – disse Mosley.

O documentário estreia dia 8 de março, no Manchester Film Festival. Veja aqui o trailer de Mosley: