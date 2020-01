WRC, Thierry Neuville: “Excelente começo de temporada…”

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram pela primeira vez o Rali de Monte Carlo. A dupla do Hyundai i20 Coupé WRC ficou na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC).

No fim do rali, Neuville sentia-se feliz com a vitória, falando de um excelente início de temporada:

“Tivemos um sentimento muito bom nestes últimos dias. Conseguimos recuperar e chegar a tempo da vitória. Estávamos à procura desta vitória à muito tempo e mostrámos a nossa performance este fim de semana. É um excelente começo de temporada.”