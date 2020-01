F1: McLaren a melhorar o monolugar nas curvas

Lando Norris admitiu que a McLaren está a trabalhar para que o carro de 2020 seja melhor nas curvas. O piloto britânico falou num dos palcos do evento Autosport International sobre as mudanças que poderão vir a ser feitas no monolugar de 2020, que, devido à estabilização das regras, deve ser uma evolução de 2019.

“Em 2018 o carro teve muitos problemas. 2019 trouxe um carro novo e melhor. No início estávamos com dificuldades, mas depois fomos entendendo melhor as coisas.”

Para 2020, o carro é uma evolução de 2019, por isso já temos uma base. Eu também estou mais confiante, sendo este o meu segundo ano na Fórmula 1.”

“A equipa está agora a trabalhar em áreas específicas, como por exemplo as curvas. Em 2019 tivemos dificuldades no curvar.”