F1: Datas de apresentação

A temporada de Fórmula 1 de 2020 começa nos pré-testes no Circuito de Barcelona, no dia 19 de fevereiro. Enquanto essa data não chega, já houve equipas que marcaram as suas datas de apresentação.

A Ferrari vai apresentar o seu novo monolugar no dia 11 de fevereiro, via online stream. Já a AlphaTauri tem a sua apresentação marcada para dia 14 de fevereiro.

A Mercedes ainda não marcou data para a apresentação do W11, tal como a Red Bull. Na equipa austríaca, a publicação alemã Motorsport-Magazin.com dá como possível data de apresentação o dia 12 de fevereiro, um dia depois da Ferrari.

McLaren, Renault, Alfa Romeo Racing, Racing Point, Haas e Williams ainda não confirmaram as datas de apresentação.