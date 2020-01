F1, Mattia Binotto: “Apesar das dificuldades, estamos unidos”

A Ferrari voltou a ter uma época dura e com resultados desapontantes. Mattia Binotto não esconde isso, mas sente que a união na equipa está melhor do que nunca.

Foi a terceira época consecutiva de promessas por cumprir por parte da Ferrari. A Scuderia apresentou novamente um monolugar com potencial para superar a Mercedes, mas uma sucessão de erros impediu que esse potencial fosse cumprido. Desde as disputas demasiado acesas em pista com Sebastian Vettel e Charles Leclerc, erros na estratégia, e as alegadas irregularidades no motor, a Ferrari teve de lidar com vários problemas.

Mattia Binotto acredita que foi uma época dura, mas salientou a união da equipa ao longo do ano e o responsável da equipa mostrou-se satisfeito com a espírito que reina na estrutura:

“Estou muito feliz com o crescimento do espírito de equipa”, disse ele à revista oficial da Ferrari. “Estamos muito unidos, compactos, incluindo os pilotos, apesar do que algumas pessoas insinuam. Um exemplo? Na terça-feira seguinte ao incidente em que estiveram envolvidos no Grande Prémio do Brasil, o meu telefone tocou e, no visor, vi os nomes do Seb e do Charles juntos”, revelou ele. “Eles entraram em contato um com o outro, esclareceram as coisas e telefonaram-me para uma ligação a três. Não foi apenas um gesto, realmente mostrou um impressionante espírito de união. E, de qualquer forma, em relação ao Brasil, foi melhor esse episódio ter acontecido, pois ajudará a entender melhor o que fazer no próximo ano”.