Dakar, Etapa 2: Vitória de Giniel de Villiers, liderança de Orlando Terranova

Segunda etapa, primeira vitória da Toyota. Giniel De Villiers (Toyota) venceu a segunda tirada do Dakar, ao terminar com 3m57s de avanço para Orlando Terranova (Mini). Khalid Al-Qassimi (Peugeot) foi terceiro a 5m42s.

Mathieu Serradori (Buggy Century) foi quarto na frente de Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Carlos Sainz (Mini Buggy), com o saudita Yazeed al Rajhi (Toyota) a terminar apenas em sétimo depois de ter liderado grande parte da etapa. O vencedor de ontem, Vaidotas Zala (Mini) foi oitavo.

Com estes resultados, dois Mini na frente! Orlando Terranova é o novo líder do Dakar, agora com 4m43s de avanço para Carlos Sainz. Depois de nova etapa muito cautelosa, Nasser Al-Attiyah é agora terceiro a 6m07s do líder.

Grande prova está a fazer Mathieu Serradori (Buggy Century), que ao cabo de duas tiradas é quarto a 7m22s da frente. Com o oitavo lugar de hoje, Vaidotas Zala (Mini) caiu para a quinta posição da geral, agora a 8m11s do novo líder.

Apesar do triunfo na etapa de hoje, os quatro furos que Giniel de Villiers sofreu ontem levou-o a atrasar-se 23m16s pelo que está agora posicionado no sexto lugar da geral a 12m04s da frente.

A Khalid Al-Qassimi sucedeu algo semelhante, já que uma série incrível de furos perto do final da 1ª etapa levaram-no a atrasar-se quando tinha andado bem na fase inicial, tendo mesmo chegado a liderar a prova. Hoje, foi terceiro na etapa e subiu para o sétimo lugar da geral.

Depois do segundo lugar na etapa inicial da prova, Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza (Mini Buggy) tiveram hoje um dia complicado, já que foram apenas nonos na etapa, tendo caído, por isso para o oitavo lugar da geral agora a 13m17s de Terranova.

O azar não larga Yazeed al-Rajhi. Ontem, foi apenas oitavo a 11m46s da frente depois de problemas na fase inicial da tirada, e hoje, depois de ter liderado a prova boa parte da etapa, teve problemas perto do fim e com isso manteve a mesma posição na geral, o nono lugar, e está agora mais longe da frente.

A fechar o top 10 está Bernhard Ten Brinke (Toyota), imediatamente na frente de Beneditkas Vanagas, que com Filipe Palmeiro ao lado (Toyota) são 11º da geral, tendo subido quatro posições, tendo recuperado sete minutos para o líder da prova face ao dia anterior.

Seguem-se na geral Vladimi Vasyliev (Mini), Martin Prokop (Ford Raptor) e Nani Roma (Borgward)

Como se sabe, Fernando Alonso (Toyota) ficou parado por volta do Km 160 da especial. O espanhol estava a realizar uma boa tirada, era terceiro no Km52, quarto no Km 104 mas atrasou-se depois de ter partido um braço de suspensão da sua Toyota Hilux ao bater numa pedra.

