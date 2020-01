F1, Lewis Hamilton: “Existem melhorias fundamentais a fazer para 2020”

Lewis Hamilton acredita que ainda existem melhorias a serem feitas no monolugar de 2020 da Mercedes. O piloto britânico disse que o carro de 2019 era rápido, mas muitas vezes difícil de pilotar, especialmente durante as sessões de qualificação.

“Em 2019 estivemos melhor do que em 2018, mas ainda existem melhorias fundamentais a fazer para 2020, por exemplo, a aerodinâmica.”

“Quando comparo os meus onboards com os do Sebastian Vettel, vejo que ele consegue estar mais tranquilo quando o Ferrari passa em cima dos corretores. Para mim, com o movimento do carro em cima dos corretores, muitas vezes não consigo ver bem. Mas estamos fortes noutros aspetos.”

“Na qualificação, nunca estive a 100%. Houve momentos em que pensei que já tinha o carro compreendido, mas mudava uma pequena coisa e tinha de recomeçar tudo de novo.”