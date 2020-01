F1, Max Verstappen: “Temos uma boa base para conseguir lutar pelo título”

Max Verstappen acredita que ele e a Red Bull vão conseguir lutar pelo título, pois já têm uma boa base para 2020. Com oito vitórias em Grandes Prémios, Verstappen terminou 2019 com a sua melhor classificação no campeonato de pilotos, o terceiro lugar.

Em entrevista ao autosport.com, Verstappen revelou que os ganhos no departamento do motor ajudarão muito para 2020, com a base do carro a ser boa.

“Acho que estamos na direção certa. Agora, temos de desenvolver o máximo que conseguirmos, pois já temos uma base boa. Conseguimos estar muito melhor no departamento do motor.”

“Não há grandes mudanças nos regulamentos, por isso podes aproveitar o que vem de trás.”