F1, Lando Norris: “Estamos a trabalhar a pensar no futuro”

Lando Norris voltou a falar da sua relação com Carlos Sainz, seu colega de equipa, com quem desenvolveu uma relação de amizade raramente vista na F1.

O jovem piloto britânico explicou que esta relação de proximidade foi a chave do sucesso da McLaren nesta época e que a rivalidade foi colocada de lado pelo bem da equipa:

“Todos pensam que, por sermos companheiros de equipa, estamos um contra o outro e somos apenas rivais “, disse Norris.“No nosso caso estamos a olhar para o futuro e se queremos alcançar o que queremos alcançar, que é vencer corridas e ganhar campeonatos, a melhor coisa é trabalhar juntos.”

“Não teríamos terminado em quarto no campeonato se não trabalhássemos tão bem juntos quanto no ano passado. Uma grande parte do que alcançamos foi por causa de como trabalhamos juntos, como nos ajudamos, como tentamos ajudar a equipa. Porque se estivéssemos um contra o outro, se não nos ajudássemos, não teríamos sido quarto nos construtores e, francamente, não estaríamos numa posição tão boa quanto estamos agora.”

“No momento, isto beneficia-nos de todas as maneiras. Espero que continue. Como eu disse no começo, eu só quero divertir-me, e ele [Carlos Sainz] também. Acho que é a primeira vez que dois pilotos conseguem mostrar isso, e acho que é por isso que tem corrido tão bem”.