IMSA, Harry Tincknell: “Este é o melhor pacote da Mazda dos últimos anos”

A Mazda esteve muito forte no ROAR Before the Rolex 24 e está apostada em materializar o bom desempenho no teste com um resultado condizente na prova. Harry Tincknell, piloto da Mazda, mostrou-se confiante.

O piloto britânico considerou que este é o melhor pacote apresentado pela Mazda nos últimos três anos e que apesar de não ter havido grandes ganhos a nível de performance, a fiabilidade (que era o principal ponto fraco) foi melhorada:

“O principal aspeto em que nos focamos foi a fiabilidade; esse foi o foco claro durante o inverno “, disse Tincknell ao Motorsport.com.” Fizemos dois testes de 30 horas [em Aragon e Daytona] e os resultados foram muito positivos. Houve muitas pequenas mudanças para tentar encontrar fiabilidade, não houve foco no desempenho. Temos de longe o melhor pacote que já tivemos em três anos, mas precisamos ser fiáveis ​​durante 24 horas em público para que as pessoas nos levem a sério. Estamos muito confiantes, muito mais preparados em comparação com o ano passado. Aprendemos com nossas falhas”.

Em relação à sessão de qualificação do ROAR que deu a pole à Mazda, acrescentou: “No ano passado, vimos outros esconderem o jogo, fomos mais rápidos sete décimos, mas depois fomos os mais rápidos na qualificação e um dos mais rápidos na corrida.“

“Este ano, os outros demoraram um pouco para mostrar o que tinham, mas acho que a qualificação foi um reflexo bastante preciso de onde estão todos os fabricantes. Todos estavam muito perto do seu potencial, o que é um bom presságio”.

“Ganhar em Daytona seria um feito enorme para minha carreira”, disse Tincknell. “Mas se não pudermos vencer em Daytona, queremos terminar em segundo, ou se não pudermos terminar em segundo, queremos terminar terceiro. Não queremos ser os últimos porque tivemos um problema.”

“É por isso que nos concentramos tanto na fiabilidade, porque temos o campeonato em mente. E devido à maneira como o sistema de pontos está no IMSA, a consistência é muito importante. Queremos imitar a consistência da Acura no ano passado.”

“O ano passado foi importante para a Mazda, com três vitórias. O primeiro ano [com Joest, 2018] foi um ano difícil, e esperamos que o terceiro ano seja o ano do campeonato “.

Tincknell também comentou que os pneus Michelin 2020 – que têm uma mais aderência que os pneus do ano passado e que podem também ajudar a Mazda:

“Há um pneu novo este ano com mais aderência máxima, mas um pouco mais de degradação”, disse ele. “Também não temos tantos pneus[37 conjuntos em vez de 38], então teremos que fazer mais stints duplos. Mas o Mazda é bom na gestão dos pneus, então isso pode ser bom para nós. “